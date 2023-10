Ένα νέο παιχνίδια εμπνευσμένο από το σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών κυκλοφόρησε μετά από αρκετά χρόνια που βρίσκεται στην ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα survival παιχνίδι με το όνομα The Lord of the Rings: Return to Moria με publisher την North Beach Games και ομάδα ανάπτυξης την Free Range Games.

Το παιχνίδι κυκλοφορεί αποκλειστικά μέσα από το Epic Games Store, όσον αφορά το PC και δυστυχώς δε γνωρίζουμε εάν θα γίνει διαθέσιμο και στο Steam κάποια στιγμή. Μάλιστα, δεν πρόκειται για ένα full-price παιχνίδι, αφού η τιμή του είναι στα 39.99 ευρώ. Όπως λέει και η περιγραφή του στο κατάστημα της Epic Games, είναι το μοναδικό survival crafting παιχνίδι που βασίζεται στην Τέταρτη Εποχή του J.R.R. Tolkien.

Βρείτε το The Lord of the Rings: Return to Moria από εδώ.

Το Return to Moria διαδραματίζεται στην Τέταρτη Εποχή γνωστή και ως «Age of Men» που ξεκινά αμέσως μετά τα γεγονότα της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ωστόσο, στο Return to Moria, θα πάρετε τον έλεγχο των νάνων που πάνε στα ορυχεία της Moria, που είναι γεμάτα από goblins. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα survival game με crafting στοιχεία κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Εποχής.

Το The Lord of the Rings: Return to Moria κυκλοφορεί εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα στο PC, ενώ αναμένεται να γίνει διαθέσιμο και στο PS5 στις 5 Δεκεμβρίου.

Δείτε το trailer: