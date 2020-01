Ο Λαντέιλ προσφέρει 100 δολάρια για τις φωτιές στην Αυστραλία με κάθε τρίποντο και κάρφωμα κόντρα στη Ρεάλ

Ο Τζοκ Λαντέιλ της Ζαλγκίρις έκανε γνωστό πως θα προσφέρει 100 δολάρια για τις φωτιές στην Αυστραλία, για κάθε τρίποντο και κάρφωμα της ομάδας του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αυστραλός σέντερ των Λιθουανών θέλει να βοηθήσει τους συμπατριώτες του, οι οποίοι ζουν δύσκολες στιγμές από την πύρινη λαίλαπα που καίει τη χώρα εδώ και μήνες.

Έτσι, αποφάσισε να προσφέρει το χρηματικό ποσό των 100 δολαρίων σε ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Ο Λαντέιλ, λοιπόν, περιμένει από την ομάδα του να βάλει πολλά τρίποντα και να κάνει πολλά καρφώματα απέναντι στη Ρεάλ, το βράδυ της Πέμπτης (9/1, 22:00) στη Μαδρίτη.

Trying to do his part to save the nature and fight the Australian bushfires, @JockLandale will be donating $100 for each team's dunk and three-pointer in the Zalgiris vs Real Madrid @EuroLeague game this Thursday.

Full interview with Jock Landale ???? https://t.co/4ULj3Xhon9 pic.twitter.com/WRtHatmAbO

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Ιανουαρίου 2020