Ο πιο πιστός οπαδός της Pollock FC έχει τέσσερα πόδια

Από το 2012 δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα της Pollock FC, της ποδοσφαιρικής ομάδας της Γλασκώβης.

Ο λόγος για τον Yardley, το golden retriever, που παρακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα στις κερκίδες του γηπέδου, έχοντας μάλιστα τη δική του θέση, για την οποία πληρώνει ο ιδιοκτήτης του!

Ο σκύλος είχε μάλιστα εμφανιστεί και στο διαφημιστικό σποτ του συλλόγου το 2016. Τη φωτογραφία ανέβασε στο Twitter ο Αυστραλός πρώην ποδοσφαιριστής Ned Zelic.

At Pollock FC in Scotland a big football fan - a dog called 'Yardley' - is allowed to watch games from the stands at Newlandsfield Park. pic.twitter.com/NKdqycIg3g

— Ned Zelic (@NedZelic) 20 Οκτωβρίου 2019