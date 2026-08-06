Ο ΠΑΟΚ έδειξε απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου πως βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, παρά το γεγονός ότι διανύει μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνδύασε ουσία και αποτελεσματικότητα στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, εξασφαλίζοντας με πειστικό τρόπο την πρόκριση.

Η εικόνα της στην Τούμπα ήταν ιδιαίτερα επιβλητική, καθώς επικράτησε 2-0 των Ουκρανών χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, ενώ και στο πρώτο ματς, παρά το τελικό 3-2, είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Κομβικό ρόλο στην πρόκριση είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος μπήκε στη νέα σεζόν με εξαιρετικό τρόπο. Πλέον, όμως, η πρόκληση γίνεται σαφώς μεγαλύτερη. Η Άντερλεχτ αποτελεί πολύ πιο απαιτητικό αντίπαλο και οι Θεσσαλονικείς καλούνται να διατηρήσουν το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο ώστε να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς τη League Phase του Europa League. Παρά τις αρκετές αλλαγές του καλοκαιριού, το σύνολο του Λίσι δείχνει να αποκτά αυτοπεποίθηση και συνοχή παιχνίδι με το παιχνίδι. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και βρίσκεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι. Ο Γιαννούλης αποτελεί σημαντική μεταγραφική προσθήκη, ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Τομ Λούσε.

Η Άντερλεχτ χρειάστηκε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στη Χάμαρμπι για να πάρει την πρόκριση. Μετά το 1-1 της Σουηδίας, βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς στη ρεβάνς των Βρυξελλών, όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος, επικράτησε με 3-1 και συνεχίζει στα προκριματικά.

Τα τελευταία χρόνια η Άντερλεχτ απέχει από τις επιτυχίες που τη χαρακτήριζαν στο παρελθόν, καθώς συμπληρώνει εννέα σεζόν χωρίς πρωτάθλημα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε τέταρτη στα πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος, ενώ έχασε και τον τελικό του Κυπέλλου από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το καλοκαίρι έφερε αλλαγές τόσο στον πάγκο όσο και στο ρόστερ. Ο Βίτορ Μπρούνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ενώ η διοίκηση προχώρησε σε σημαντικές πωλήσεις, με τους Ντε Κατ και Σίμιτς να αποχωρούν, όπως και ο έμπειρος Αζάρ. Παράλληλα, αποκτήθηκαν οι Άμπρος, Άντμαν, Μπιανκόν και Πετρό, χωρίς να αποκλείονται επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις πριν ολοκληρωθεί η περίοδος.