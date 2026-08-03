Ημέρα κληρώσεων είναι η σημερινή για τις πέντε Ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν φέτος στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση των play offs του Champions League που θα διεξαχθεί το μεσημέρι (13:00) στη Νιόν της Ελβετίας.

ΟΦΗ και ΠΑΟΚ θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη διαδικασία του Europa League στις 14:00, ενώ ο «δικέφαλος του Βορρά» θα μπει μαζί με τον Παναθηναϊκό στην κλήρωση και του Conference League στις 15:00.

Μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα υπογκρούπ των κληρώσεων σε Europa League και Conference League, που θα μειώσουν τους πιθανούς αντιπάλους των συλλόγων.

Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών για τα play offs του Champions League και οι πιθανοί της αντίπαλοι είναι οι: ΛΑΣΚ, Βίκινγκ, Τσέλιε ή Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας, Άαρχους ή Σαμπάχ.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου). Αν η Ένωση αποκλειστεί, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του αγωνίζεται με τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προκριθεί τότε στα play offs θα είναι ανίσχυρους του League Path και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας – Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Σιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου). Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, είτε από τη Ναϊμέγκεν, είτε από τα play offs τότε μπαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League.

Οι πιθανοί αντίπαλοι ΟΦΗ και ΠΑΟΚ

Οι Κρητικοί θα είναι στους ανίσχυρους ενώ οι «ασπρόμαυροι» στους ισχυρούς. Εφόσον βέβαια προκριθούν επί της Άντερλεχτ. Τα πρώτα ματς θα γίνουν στις 20 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 27 του μηνός.

Ισχυροί στα play offs του Europa League

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Μίντιλαντ – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Χάιντουκ

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Aνισχυροί στα play offs του Europa League

ΟΦΗ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ/Αρμενίας

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν – Μιάλμπι

Πριν την κλήρωση θα διαμορφωθούν υπογκρούπ με τέσσερις ή πέντε ομάδες, οπότε οι πιθανοί αντίπαλοι για τις δύο ελληνικές ομάδες θα περιοριστούν.

Οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Τέλος, αντιπάλους θα μάθουν σήμερα και οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ (αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ) στο Conference League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι στους ισχυρούς, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται στις 20 Αυγούστου και τις ρεβάνς στις 27 του μηνός.

Ισχυροί

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία) / Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Άγιαξ (Ολλανδία) / Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Μονακό (Γαλλία)

Κοπεγχάγη (Δανία) / Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Μίντιλαντ (Δανία) / Μποέμιανς (Ιρλανδία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) / Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Γάνδη (Βέλγιο) / Γκέτεμποργκ (Σουηδία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) / ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) / Πάιντε (Εσθονία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) / ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία)

Πάφος (Κύπρος) / Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπράιτον (Αγγλία)

Ρακόβ (Πολωνία) / Χάμαρμπι (Σουηδία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) / Ρέιντζερς (Σκωτία)

Παρτιζάν (Σερβία) / Τομπόλ (Καζακστάν)

Λουγκάνο (Ελβετία) / ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) / Σεν Γκάλεν (Ελβετία)

Ανίσχυροι

Χετάφε (Ισπανία)

Ριέκα (Κροατία) / Ίλβες (Φινλανδία)

Κλουζ (Ρουμανία) / Τρόμσο (Νορβηγία)

Ελσίνκι (Φινλανδία) / Μάδεργουελ (Σκωτία)

Τβέντε (Ολλανδία) / DAC 1904 (Σλοβακία)

Ρίγα FC (Λετονία) / ΕΤΟ Γκιόρ (Ουγγαρία)

Μπραν (Νορβηγία) / Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Ζάλγκιρις Βίλνιους (Λιθουανία) / Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)

Χαρτς (Σκωτία) / Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) / Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Νόα (Αρμενία) / Σιόν (Ελβετία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) / Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) / Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) / Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) / Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) / Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Νόρντζελαντ (Δανία) / Βαλούρ (Ισλανδία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Άουντα (Λετονία) / Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Πριν την κλήρωση θα διαμορφωθούν υπογκρούπ, οπότε οι πιθανοί αντίπαλοι για τις δύο ελληνικές ομάδες θα περιοριστούν.