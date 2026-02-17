Η Μίλαν έχει στρέψει το βλέμμα της στον Κωνσταντίνος Καρέτσας, θέτοντας τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Γκενκ ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Οι «ροσονέρι» φέρονται αποφασισμένοι να κινηθούν άμεσα, ετοιμάζοντας επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την προοπτική του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Καρέτσας έχει ήδη ξεχωρίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κερδίζοντας την προσοχή κορυφαίων συλλόγων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι, ενώ ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει τη μεγάλη εκτίμηση που υπάρχει για τον νεαρό Έλληνα άσο.

Στην Γκενκ αντιμετωπίζουν τον Καρέτσα ως το επόμενο μεγάλο μεταγραφικό τους πρότζεκτ. Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Λουκ Χούιμπεργκς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης το καλοκαίρι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει οικονομική πίεση για παραχώρησή του.

Την ίδια στιγμή, στη Μίλαν θεωρούν ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπορεί να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι «ροσονέρι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και εμφανίζονται διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και το ενδιαφέρον από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες αυξάνεται, όλα δείχνουν πως η υπόθεσή του ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο «καυτές» μεταγραφικές ιστορίες των επόμενων μηνών.