Το καλοκαίρι του 2025 ο Ολυμπιακός προχώρησε στην πιο ακριβή κίνηση της σύγχρονης ιστορίας του, πληρώνοντας 8 εκατ. ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιο του Στρεφέτσα . Το υψηλότερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ η ομάδα για τέτοιο λόγο. Ο 28χρονος άσος έφτασε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά η απόδοσή του δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων και το πρόβλημα παραμένει, ενώ όλοι περιμένουν τι θα αλλάξει η άφιξη του Αντρέ Λουίς!

Η πρώτη μεταγραφή που θα ψάξουν οι Πειραιώτες το καλοκαίρι, η περίπτωση Έλληνα άσου που ήδη «κόπηκε» από τον Βάσκο προπονητή και τι συμβαίνει με τον Κρίστοφερ Βέλντε που ψάχνεται να φύγει από το MLS και θέλει ξανά… Γλυφάδα. Διαβάστε στο Sportdog.gr