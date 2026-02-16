Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας με την «μονομαχία» της Νιουκάστλ με την Μάντσεστερ Σίτι να είναι αυτή που ξεχωρίζει.
Παράλληλα, η Άρσεναλ θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 5ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:
Φούλαμ – Σαουθάμπτον
Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι – Σάντερλαντ
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς – Νόριτς
Μάνσφιλντ – Άρσεναλ
Γουλβς – Λίβερπουλ
Ρέξαμ – Τσέλσι
Γουέστ Χαμ – Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ