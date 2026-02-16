Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας με την «μονομαχία» της Νιουκάστλ με την Μάντσεστερ Σίτι να είναι αυτή που ξεχωρίζει.

Παράλληλα, η Άρσεναλ θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 5ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:

Φούλαμ – Σαουθάμπτον

Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι – Σάντερλαντ

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

Λιντς – Νόριτς

Μάνσφιλντ – Άρσεναλ

Γουλβς – Λίβερπουλ

Ρέξαμ – Τσέλσι

Γουέστ Χαμ – Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ