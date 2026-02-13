«Ίσως έχουμε ξεχάσει γιατί δημιουργήθηκε το VAR», τόνισε ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, μιλώντας στο περιθώριο του Συνεδρίου της UEFA στις Βρυξέλλες. Ο Ιταλός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, επισημαίνοντας ότι το VAR θεσπίστηκε για «ξεκάθαρα και προφανή λάθη». Όπως σημείωσε, στις αντικειμενικές αποφάσεις -όπως το οφσάιντ- λειτουργεί άψογα, όμως στις ερμηνευτικές φάσεις απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή. «Η UEFA προτιμά λιγότερες παρεμβάσεις στο μόνιτορ και περισσότερη εμπιστοσύνη στην απόφαση του διαιτητή. Μπορεί να χαθεί κάποιο πέναλτι, αλλά αποφεύγονται εκείνα που δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ροσέτι στάθηκε επίσης στους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής διαιτησίας: προστασία των παικτών, αντιμετώπιση της υπερβολής στις ελαφρές επαφές, σωστή ερμηνεία του χεριού, αποτροπή παρεμβάσεων στον τερματοφύλακα και ενίσχυση της σχέσης διαιτητή-αρχηγού.

Στατιστικά στοιχεία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δείχνουν μέσο καθαρό χρόνο παιχνιδιού 55 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα (55’22’’ στο Champions League), λιγότερα από 23 φάουλ και κάτω από τέσσερις κίτρινες ανά αγώνα, ενώ καταλογίζεται περίπου ένα πέναλτι κάθε δύο παιχνίδια. Οι επιτόπιες επανεξετάσεις (on-field reviews) περιορίζονται σε περίπου μία ανά τρία ματς.

Όσον αφορά το χέρι, ο Ιταλός παράγοντας τόνισε ότι απαιτείται σωστή κατανόηση του παιχνιδιού και ενιαία ερμηνεία, ενώ παραδέχθηκε πως στο ζήτημα του οφσάιντ δεν υπάρχει ακόμη πλήρης ομοιομορφία απόψεων