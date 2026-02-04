Ο ΟΦΗ προηγήθηκε, ο Λεβαδειακός, ο οποίος έμεινε με 10 παίκτες στο 75′ λόγω αποβολής του Λοντίγκιν, ισοφάρισε και το 1-1 αφήνει τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο πρώτος ημιτελικός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Γκονζάλες με απίθανο σουτ από δύσκολη θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε το προβάδισμα και είχε τον έλεγχο στη συνέχεια.

Στο 18′ όμως, ενώ δεν είχαν φανεί μέχρι εκείνο το σημείο, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση… Ο Μπάλτσι εκτέλεσε το φάουλ από πλάγια θέση και η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1, το οποίο ανέβασε ψυχολογικά την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Και αφού ανέβηκε ψυχολογικά, ανέβηκε και αγωνιστικά.

Οι Βοιωτοί πατούσαν καλύτερα στα επόμενα λεπτά, στη συνέχεια όμως οι Κρητικοί ανέβασαν το πρέσινγκ ψηλά και τους δυσκόλευαν αρκετά στο να χτίσουν παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, στο 40′ οι φιλοξενούμενοι έγιναν απειλητικοί με τον Παλάσιος που έκανε ωραία ενέργεια και σουτ, ο Χριστογεώργος όμως αντέδρασε σωστά.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μεγάλη ευκαιρία στο 46′ για την ομάδα του Χρήστου Κόντη με τον Νους που δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Λοντίγκιν, για να ακολουθήσει στο 59′ η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδειακού που βγήκε στην αντεπίθεση με Παλάσιος και Μπάλτσι και έκαναν λάθος ενώ είχαν μόνο έναν αντίπαλο…

Στο 75′ τα δεδομένα άλλαξαν καθώς οι Βοιωτοί έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Λοντίγκιν, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για το φάουλ στον Ισέκα, με τον ΟΦΗ να αγγίζει το γκολ της νίκης στο 95′ με το διαγώνιο σουτ του Ισέκα αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Έτσι, όλα θα κριθούν στη ρεβάνς, καθώς καμία εκ των δύο ομάδων δεν πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (92′ Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67′ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67′ Κανελόπουλος), Φούντας (87′ Σαλσίδο), Νους, Ισέκα.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78′ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89′ Τζάλοου), Μπάλτσι (68′ Νίκας), Φίλων, Παλάσιος (89′ Πεντρόσο), Όζμπολτ (78′ Ανάκερ).