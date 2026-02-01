Στην Αθήνα θα προσγειωθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) ο Κλέιτον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μετά τη συμφωνία με τη Ρίο Άβε.

Με τον Γιάρεμτσουκ να παραχωρείται ως δανεικός στη Λιόν, οι «ερυθρόλευκοι» δεν άργησαν να βρουν τον αντικαταστάτη του. Μετά τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος έχει ανακοινωθεί και έχει αρχίσει προπονήσεις, οι Πειραιώτες παίρνουν από τη Ρίο Άβε και τον Κλέιτον.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος φορ είχε 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε και έρχεται στην Ελλάδα για να συμπληρώσει την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.

Ο Κλέιτον θα προσγειωθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη Δευτέρα (2/2) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.