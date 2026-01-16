Η Αλμπαθέτε εξέφρασε ότι αισθάνεται «οδύνη και ντροπή» μετά το γεγονός ότι μία μπανάνα εκτοξεύτηκε προς τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για το Copa del Rey την Τετάρτη, παράλληλα με «αηδιαστικά ξενοφοβικά συνθήματα» έξω από το γήπεδο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε με σοκαριστικό 3-2 από τη δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο αγώνα υπό τον νέο προπονητή Άλβαρο Αρμπελόα. Η Αλμπαθέτε ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και δεσμεύεται να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να τους απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδό της.

«Είναι οδυνηρό και ντροπιαστικό που τρομερά, απαράδεκτα και καταδικαστέα ρατσιστικά περιστατικά σκίασαν μια μαγική βραδιά», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

«Εργαζόμαστε για να εντοπίσουμε το άτομο που εκτόξευσε την μπανάνα στον αγωνιστικό χώρο και ζητάμε τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών αλλά και των φιλάθλων μας».

🚨 𝗡𝗘𝗪: Ahead of their Copa del Rey game against Real Madrid, Albacete fans are chanting:



"You are a m*nkey. Vinicius you are a m*nkey."



— @RubenMartinAS pic.twitter.com/lbJuc1wScK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 14, 2026

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Θέλουμε να τονίσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα πειθαρχικά μέτρα ώστε, εφόσον είναι δυνατόν, να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους στο γήπεδο Καρλος Μπελμόντε».

«Επιπλέον, το κλαμπ καταδικάζει πλήρως τα αηδιαστικά ξενοφοβικά συνθήματα που εκτοξεύτηκε μια μικρή ομάδα φιλάθλων γύρω από το γήπεδο ώρες πριν από τον αγώνα. Τέλος, η Αλμπαθέτε, εκ μέρους όλων των υποδειγματικών της φιλάθλων, εκφράζει τη στήριξή της στον Βινίσιους Τζούνιορ, στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε όλους τους Μαδριλένους, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να εξαλείψει κάθε ρατσιστική, ξενοφοβική ή διακριτική συμπεριφορά από το ποδόσφαιρο και την κοινωνία γενικότερα».

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος, έχει στο παρελθόν γίνει στόχος ρατσιστικών επιθέσεων σε διάφορα ισπανικά γήπεδα. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν καταδίκες και ποινές σε οπαδούς για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στον Βινίσιους, τόσο εντός γηπέδου όσο και διαδικτυακά.