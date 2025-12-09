Άσχημα είναι τα νέα για τον Ζώη Καραργύρη καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στην προπόνηση της ΑΕΚ, λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Ο 18χρονος επιθετικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα της Ένωσης στο παιχνίδι κυπέλλου με τον ΟΦΗ και ονειρευόταν ακόμη περισσότερες συμμετοχές στη συνέχεια της σεζόν. Τα πράγματα, όμως, δεν θα εξελιχθούν έτσι, καθώς στάθηκε πολύ άτυχος.

Ο Καραργύρης τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (8/12) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε μία μέρα μετά έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στον αριστερό γόνατο. Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες.

Ο Καραργύρης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας Κ19 της ΑΕΚ έχοντας πετύχει 13 γκολ σε 10 αγώνες.