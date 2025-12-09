Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και προηγείται με 1-0 μετά το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 73′.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσαν να πιέσουν τους γηπεδούχους, οι οποίοι ήταν συνεχώς σε θέση άμυνας.

Το γκολ, τελικά, για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε στο 73ο λεπτό, όταν ο Ζέλσον Μάρτινς μπήκε στην περιοχή από δεξιά και ενώ όλοι περίμεναν το γύρισμα αποφάσισε να τελειώσει μόνος του τη φάση, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.