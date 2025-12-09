Με επιστολή προς τη FIFA η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν απειλεί πως η εθνική ομάδα της χώρας δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Αίγυπτο στο Μουντιάλ 2026 και ο λόγος είναι το Gay Pride που θα γίνει στο Σιάτλ εκείνες τις ημέρες.

Οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 27 Ιουνίου στο Σιάτλ, όπου θα γίνει την ίδια περίοδο το Gay Pride. Και αυτοί είναι κάτι που δεν μπορούν να δεχθούν οι Ιρανοί, οι οποίοι απειλούν ότι δεν θα κατέβουν για να αγωνιστούν.

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι αποδεκτή σε καμία από τις δύο χώρες, ειδικά στο Ιράν όμως είναι πιο σκληροπυρηνικοί και διώκεται ποινικά ενώ ορισμένες φορές τιμωρείται ακόμη και με θάνατο. Η πρωτοβουλία, επομένως, του δήμου του Σιάτλ να χρησιμοποιήσει τους αγώνες του Μουντιάλ για να σταλεί μήνυμα κατά της ομοφοβίας και υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έχει κάνει έξαλλους τους Ιρανούς.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, έτσι, έστειλε επίσημη επιστολή στη FIFA, με την οποία απειλεί ότι η εθνική ομάδα δεν θα κατέβει στο παιχνίδι με την Αίγυπτο αν ο αγώνας συσχετιστεί με το Gay Pride.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, πάντως, δεν έχει τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς ο συσχετισμός του αγώνα του Μουντιάλ με το μήνυμα κατά της ομοφοβίας, λόγω του Gay Pride, δεν είναι δική της πρωτοβουλία αλλά του δήμου του Σιάτλ.