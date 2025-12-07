Ο Ηρακλής βρέθηκε να χάνει κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης εκτός έδρας, έκανε όμως την ανατροπή, νίκησε με 2-1 και παραμένει στην κορυφή του βόρειου ομίλου της Super League 2.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καλά για τον «γηραιό» καθώς λίγα λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 40′, ο Ντοναλντόνι με πέναλτι έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Η ομάδα της Χρυσούπολης, μάλιστα, θα μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά της καθώς στο 45′ είχε δοκάρι σε σουτ του Σαπουντζή.

Στο β’ μέρος, όμως, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Στο 61′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς αποβλήθηκε ο Αντεσίνα για τους γηπεδούχους, με τον Μάναλη να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 1-1.

Λίγα λεπτά μετά, στο 69′, ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, με κεφαλιά αυτή τη φορά, κάνοντας το 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ηρακλή να παραμένει στην κορυφή, στο +1 από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6/12/25

Αστέρας Aktor Β’ – ΠΑΟΚ Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγ. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7/12/25

Μακεδονικός – Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής 1-2

Η βαθμολογία (13 αγωνιστικές)