Οι εβδομάδες κυλούν στα χαρακώματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με μια αδιάκοπη ροή φημών που, ενόψει των οριστικών εξελίξεων που θα οδηγήσουν την κατάσταση στο επόμενο στάδιό της επηρεάζουν τουλάχιστον τα συναισθήματα όσων εμπλέκονται.

Αυτή τη στιγμή, ελάχιστα μπορούν να ειπωθούν με απόλυτη βεβαιότητα. Η σύγκρουση, στην τωρινή της πορεία, οδηγεί σε μια διάσπαση του κορυφαίου επιπέδου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που θα έπρεπε να ανησυχεί όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά που κανείς δεν μοιάζει να ξέρει πώς να αποτρέψει.

Το ερώτημα είναι πώς θα μοιραστούν οι «καρτέλες» και ποιος θα έχει τελικά το πάνω χέρι. Σε αυτό, το NBA είχε ήδη ανοίξει μια καθοριστική ρωγμή για να αναδιαμορφώσει τον χάρτη, καθώς θεωρούνταν σχεδόν δεδομένο ότι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα εντάσσονταν στη νέα διοργάνωσή του, η οποία -στο πιο αισιόδοξο σενάριο- θα ξεκινούσε τη σεζόν 2027-28. Ο αμερικανικός κολοσσός σκέφτεται σε όρους πόλεων και αγορών, και έτσι τοποθετεί τις «πινέζες» του σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη. Κανείς όμως δεν αγνοεί ότι αυτό πρακτικά σημαίνει Ρεάλ και Μπάρτσα. Ποια άλλη επιλογή θα μπορούσε να υπάρξει; Και ότι αυτοί οι δύο σύλλογοι είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν… σεισμό, κάτι που δεν θα συνέβαινε με αποχωρήσεις τύπου Βιλερμπάν ή Μπάγερν, ούτε με αυτή που ήδη συνέβη με την Άλμπα Βερολίνου.

Η Φενέρμπαχτσε, όπως η Ρεάλ, η Μπάρτσα και η Βιλερμπάν, είναι επίσης σύλλογος που μέχρι στιγμής δεν έχει υπογράψει τη δεκαετή ανανέωση συμμετοχής στην EuroLeague μέχρι το 2036. Κομβικό ζήτημα: πώς θα μπορέσει η EuroLeague να αυξήσει ουσιαστικά τη χρηματοδότησή της, δεδομένης της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στο αγωνιστικό της επίπεδο και στην οικονομική της απόδοση, παρότι αυτή βελτιώνεται. Βλέποντας αυτές τις ρωγμές, το NBA Europe διέκρινε την ευκαιρία να εισβάλει με τη δύναμη τoυ δικού του brand.

Τώρα, η Μπαρτσελόνα το ξανασκέφτεται

Τι έχει αλλάξει; Εδώ έρχεται το λεπτό σημείο: τίποτα δεν είναι οριστικό σήμερα που να μην ήταν χθες, τίποτα κατεστραμμένο που να μην μπορεί να επανασυναρμολογηθεί αύριο. Όμως, σε αυτή την ασταθή κατάσταση, αλλάζουν οι άνεμοι. Και πλέον, όπως επιβεβαιώνει η «AS», είναι απολύτως θεμιτό να θεωρείται ότι δεν μπορεί να δοθεί ως βέβαιο πως η Μπαρτσελόνα θα μεταπηδήσει στo NBA Europe, ακόμη κι αν αρχικά προοριζόταν να το κάνει μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν πρόκειται για οριστική είδηση ούτε για κάτι που δεν μπορεί ξανά να αλλάξει, η κατάσταση είναι ρευστή και σε εξέλιξη. Όμως εδώ και μέρες έχουν αρχίσει να ακούγονται οι πρώτες ενδείξεις ότι το «ναι» της Μπάρτσα δεν είναι πλέον δεδομένο.

Οι Καταλανοί βλέπουν πλέον πιο θετικά τις οικονομικά αναβαθμισμένες προτάσεις της EuroLeague, ενώ δεν έχoυν τις απαραίτητες βεβαιότητες από την άλλη πλευρά. Και, φυσικά, παίζουν ρόλο και οι σχέσεις με τη Ρεάλ, που έχουν ψυχρανθεί μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Πέρεθ και Λαπόρτα. Και η Φενέρ εμφανίζεται πιο κοντά στο «ναι», με τη διορία της 15ης Ιανουαρίου να πλησιάζει.