Μετά από μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση στο Τορίνο, όπου παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025, ο Χρήστος Μουζακίτης επέστρεψε το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα, μεταφέροντας μαζί του όχι μόνο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παράσημο, αλλά και τον ενθουσιασμό μιας ιδιαίτερης προσωπικής στιγμής.

Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού, που κατέκτησε την κορυφή της διαδικτυακής ψηφοφορίας αφήνοντας πίσω του κορυφαία ονόματα όπως ο Γιλντίζ και ο Γκιουλέρ, μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία που έγινε αμέσως viral: μέσα στο πιλοτήριο, καθισμένος στη θέση του πιλότου, με το βραβείο σε περίοπτη θέση.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή και αναγνώριση για ένα επίτευγμα που τον φέρνει ανάμεσα στα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της Ευρώπης. Για τον ίδιο, όπως είπε και στη βράβευση, το τρόπαιο ανήκει στην οικογένειά του, στην ομάδα και στους συμπαίκτες του, αλλά η στιγμή της επιστροφής στην Ελλάδα, με το Golden Boy στα χέρια, είναι εκείνη που θα θυμάται για καιρό.

Με σχεδόν 473.000 ψήφους στα διάφορα μηνιαία στάδια – ποσοστό που αντιστοιχεί στο 39% του συνόλου – ο Έλληνας μέσος ξεπέρασε τον περσινό νικητή, Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 386.000 ψήφους (31,8%).