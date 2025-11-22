Την περίπτωση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Νίνο, ο οποίος αγωνίζεται στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης από το 2024, φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Νότια Αμερική.

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πλησιάζει, τα σχετικά σενάρια έχουν ήδη αρχίσει για όλες τις ομάδες και οι «ερυθρόλευκοι» είναι μία από αυτές που κάνουν πάντα αρκετές κινήσεις. Στον Πειραιά, βέβαια, υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει λόγος για μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ αυτή τη φορά, στη Βραζιλία όμως έχουν ήδη αρχίσει τα σενάρια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρει βραζιλιάνικη ιστοσελίδα, η Φλαμένγκο, η Παλμέιρας, ο Ολυμπιακός και η Γαλατασαράι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Νίνο. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός όμως, με βάση το ίδιο δημοσίευμα, δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα του αλλά να παραμείνει στην Ευρώπη.

Ο Νίνο υπέγραψε το 2024 στη Ζενίτ που είχε πληρώσει 5 εκατ. ευρώ στη Φλουμινένσε για να τον αποκτήσει και τη φετινή σεζόν μετράει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.