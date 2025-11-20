Τα νέα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ευχάριστα σε ό,τι αφορά τον Φακούντο Πελίστρι καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί ξανά θλάση αλλά στο άλλο πόδι και θα παραμείνει εκτός δράσης.

Οι «πράσινοι» περίμεναν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ουρουγουανό εξτρέμ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, προέκυψε όμως νέο πρόβλημα. Ο πρώτος ιατρικός έλεγχος μετά την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της χώρας του δεν προκάλεσε ανησυχία και ο παίκτης έκανε αποφόρτιση την Τετάρτη (19/11), μία μέρα μετά όμως ήρθαν τα άσχημα νέα.

Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική και το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό καθώς έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο στο άλλο πόδι και όχι σε αυτό που τον είχε ταλαιπωρήσει με μυϊκό τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα. Θα παραμείνει, επομένως, εκτός δράσης, αν και δεν είναι ακόμη γνωστό για πόσο ακριβώς.

Από εκεί και πέρα, στην προπόνηση της Πέμπτης (20/11) οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Καλάμπρις έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος και μετράνε αντίστροφα για την επιστροφή τους στους αγώνες ενώ ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.