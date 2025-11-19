Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στα προηγούμενα παιχνίδια και θα τους απαγορευθεί η είσοδος στο γήπεδο.

Οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν την ομάδα και να τιμωρήσουν όσους τής δημιούργησαν πρόβλημα με τη συμπεριφορά τους στα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας ήδη κινήσει τις διαδικασίες ώστε να ταυτοποιηθούν και να απομακρυνθούν οριστικά από το γήπεδο.

Η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού» αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου αρχικά να ταυτοποιηθούν και εν συνεχεία να απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα μας, όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα στα προηγούμενα παιχνίδια.

Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την ομάδα και να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό ώστε να μην κινδυνέψει με τιμωρία μελλοντικά ο σύλλογος».