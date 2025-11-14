Mε πρόστιμο τιμωρήθηκαν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, για τα υβριστικα συνθήματα μερίδας των οπαδών τους, στους εντός έδρας αγώνες τους με την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στη σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή της Euroleague αναφέρεται:

«Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους του στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτίζαν Βελιγραδίου, επίσης βάσει του Άρθρου 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».