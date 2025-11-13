Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στην Τουρκία, σειρά παίρνει η Ρουμανία, όπου πέντε ποδοσφαιριστές της Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου, ομάδα της 1ης κατηγορίας, είναι στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Στην Τουρκία γίνεται χαμός τις τελευταίες μέρες καθώς πρόκειται για ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές, εκατοντάδες διαιτητές και δεκάδες παράγοντες και προπονητές.

Στη Ρουμανία θα δούμε προσεχώς τι εξελίξεις θα υπάρξουν, προς το παρόν πάντως, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα proSport, στο στόχαστρο είναι πέντε παίκτες της Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου, οι οποίοι φέρονται να στοιχημάτιζαν εις βάρος της ομάδας τους.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές φέρονται να έπεισαν υπάλληλο του συλλόγου να ανοίξει λογαριασμό, μέσω του οποίου οι ίδιοι μπορούσαν να στοιχηματίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Οι παίκτες της Μεταλογκλόμπους, μάλιστα, στοιχημάτιζαν εις βάρος της ομάδας τους, όπως έγινε για παράδειγμα στον αγώνα με την Οτελούλ Γκαλάτι.

Σε αυτό το παιχνίδι είχαν ποντάρει πως η ομάδα τους θα δεχόταν τουλάχιστον τρία γκολ και όντως στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν ήδη 3-0 εις βάρος της.