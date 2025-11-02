Ένα εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ έκανε ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης και συγκεκριμένα αυτό για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης χωρίς διακοπή, ξεπερνώντας τις 60 ώρες.

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) από την Κάτω Πάφο και κολυμπώντας ασταμάτητα για περισσότερο από 60 ώρες κάλυψε μία απόσταση περίπου 149 χιλιομέτρων και έφτασε την Κυριακή (2/11) στον προορισμό του, στη Λάρνακα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 142,3 χιλιόμετρα.

Η προσπάθεια του Ταϊγανίδη, που είχε τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, είχε ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής, μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Παράλληλα, όμως ήταν ένας τρόπος να αποδείξει το δικό του «μότο» ζωής, «Τα όνειρα όρια δεν έχουν», εμπνέοντας παρακινώντας τους ανθρώπους να κυνηγήσουν αυτό που μοιάζει ανέφικτο.