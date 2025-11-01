Με τον Τζάκσον σε ρόλο πρωταγωνιστή, ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη με 78-73 στην έδρα του Άρη, ο οποίος έχει μόνο μία νίκη μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Stoiximan Basket League.

Το ντέρμπι άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και αυτό δεν άλλαξε στη συνέχεια του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ 13-14. Στο δεύτερο, όμως, ο Τζάκσον άρχισε να… πυροβολεί για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν με 5 πόντους (29-24) στο 15′.

Ο Μήτρου Λονγκ ήταν αυτός που πήρε πρωτοβουλίες και έδωσε κάποιες λύσεις επιθετικά στους γηπεδούχους αλλά το παιχνίδι δεν πήγαινε καλά για αυτούς, όπως δείχνει και το 33-41, σκορ με το οποίο έληξε το πρώτο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο οι «κίτρινοι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και στο 26′ ισοφάρισαν 49-49, οι «ασπρόμαυροι» όμως βρήκαν ξανά λύσεις στην επίθεση και με τρίποντο του Ντίμσα πήγαν στο +6, για να μπουν τελικά στο τέταρτο δεκάλεπτο από το +4 (60-56).

Ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει (60-60), ο Τζάκσον όμως πήρε πάλι μπρος και με έξι συνεχόμενους πόντους μετέτρεψε το σκορ σε 60-66, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τελικά τη νίκη (78-73) κυρίως χάρη σε αυτόν καθώς είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78