Η Άρσεναλ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Μπέρνλι για τη 10η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +7 από τη Μπόρνμουθ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έληξε ισόπαλη 2-2.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα είναι αποφασισμένη να κατακτήσει φέτος το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το μακρινό 2004 και πήρε ακόμη ένα τρίποντο, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Μπέρνλι εκτός έδρας.

Οι «κανονιέρηδες» άνοιξαν το σκορ στο 14′ με τον Γιόκερες και στο 35′ έκαναν και το 0-2 με τον Ράις, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να αντιδράσουν στη συνέχεια. Ακόμη τρεις βαθμοί, επομένως, για την Άρσεναλ, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη.

Ισόπαλο το Φόρεστ – Γιουνάιτεντ

Την ίδια ώρα που οι Λονδρέζοι περνούσαν από την έδρα της Μπέρνλι, η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδεχόταν τη φορμαρισμένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία προηγήθηκε στο 34′ με την κεφαλιά του Κασεμίρο. Στο 48′, όμως, ο Γκιμπς-Γουάιτ -με κεφαλιά κι αυτός- έκανε το 1-1, για να έρθει αμέσως μετά, στο 50′, το 2-1 από την κοντινή προσπάθεια του Σαβόνα.

Η Φόρεστ είχε, πλέον, το προβάδισμα και προσπάθησε να το κρατήσει μέχρι το τέλος, στο 81′ όμως ο Ντιαλό με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.