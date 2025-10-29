Η Μπράιτον αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ για τη φάση των «16» του αγγλικού Λιγκ Καπ και οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας παίρνουν θέσεις βασικών.

Ο Κωστούλας πέτυχε πριν λίγες μέρες το πρώτο του γκολ στην Premier League, στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ, έχοντας τέσσερις συμμετοχές προς το παρόν, δύο για το πρωτάθλημα και δύο για το Λιγκ Καπ.

Ο Τζίμας, από την άλλη πλευρά, έχει πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δύο στο Λιγκ Καπ, όπου έχει πετύχει και δύο γκολ, στον αγώνα με την Όξφορντ. Το μόνο που απέμενε, επομένως, ήταν να συνυπάρξουν στην αρχική 11άδα και αυτό γίνεται στον αγώνα με την Άρσεναλ.

Η Μπράιτον παρατάσσεται στο Emirates με ελληνικό επιθετικό δίδυμο και θα διεκδικήσει την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, αν και η Άρσεναλ είναι το ξεκάθαρο φαβορί.