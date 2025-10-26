Η εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο έφερε και το τέλος της συνεργασίας του ΟΦΗ με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τον Χρήστο Κόντη να θεωρείται ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί.

Η περσινή σεζόν ήταν πολύ καλή για την ομάδα της Κρήτης που είχε καταφέρει να φτάσει και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, η φετινή όμως δεν άρχισε καθόλου καλά.

Το κλίμα, επομένως, για τον Ράσταβατς είχε βαρύνει και έγινε… ασήκωτο μετά το 1-3 από τον Ατρόμητο, με τη διοίκηση να ανακοινώνει μία μέρα μετά τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.

Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε «παρών» στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.

Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.

Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί στον αγώνα κυπέλλου με τον Ηρακλή έχοντας τον Στέλιο Βενετίδη στον πάγκο ως υπηρεσιακό προπονητή και ο πρώτος στόχος της διοίκησης για την αντικατάσταση του Ράσταβατς είναι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ.