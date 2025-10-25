Ο Μπάμπης Κωστούλας θα θυμάται για πάντα την 25η Οκτωβρίου 2025 ως την ημέρα που πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League και μάλιστα στο Όλντ Τράφορντ, αν και η Μπράιτον δεν απέφυγε την ήττα με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με… φόρα από την εκτός έδρας νίκη επί της Λίβερπουλ, οι «κόκκινοι διάβολοι» άνοιξαν το σκορ στο 24ο λεπτό με το ωραίο πλασέ του Κούνια εκτός περιοχής, για να ακολουθήσει στο 34′ το 2-0 με το σουτ του Κασεμίρο που κόντραρε στον Αγιάρι για να αλλάξει πορεία η μπάλα και να καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 61′ ο Μπουμό με ωραίο τελείωμα από το ύψος της περιοχής έγραψε το 3-0 για τη Γιουνάιτεντ, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 3-1 στο 74′ με εκτέλεση φάουλ του Γουέλμπεκ. Στο 79′ πέρασε στο ματς ως αλλαγή για τη Μπράιτον ο Κωστούλας και στο 92′ με πολύ ωραία κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ βρήκε δίχτυα για το 3-2, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ και δίνοντας ξανά ελπίδες στην ομάδα του.

Στο 97′, όμως, ο Μπουμό βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 4-2, με την ομάδα του Μάντσεστερ να παίρνει την 3η συνεχόμενη νίκη και να ανεβαίνει στην 4η θέση.