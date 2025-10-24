Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια άνετη νίκη στο Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 75-96 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε τους Ερυθρόλευκους να νιώσουν σαν να βρίσκονται στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Ήμασταν συμπαγείς και αμυντικά και επιθετικά. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε σχεδόν όλο το ρόστερ μας διαθέσιμο με εξαίρεση τον αρχηγό μας, τον Κώστα Παπανικολάου. Είχαμε καλή δημιουργία και υπομονή να μοιράσουμε τη μπάλα. Ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους. Ήμασταν όμως συμπαγείς και αμυντικά. Το σημαντικότερο όμως ήταν η υποστήριξη από τους φίλους μας. Ήταν φανταστικοί και νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ».

Σχετικά με το δίδαγμα από τη νίκη, ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε. Να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και όποιος εργάζεται στην ομάδας μας. Η πρόοδός μας είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε στην ομάδα μας. Έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».

Στη συνέντευξη Τύπου πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι πως κοιτάμε μονίμως την αγορά γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Για παράδειγμα η Μπάγερν, πήρε τον Ντινγουίντι και ήδη έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Οι ομάδες έχουν μεγάλο βάθος στο ρόστερ τους καθώς είμαστε σε μία νέα εποχή της Euroleague. Παίζοντας 90 παιχνίδια τη σεζόν χρειάζεσαι πολλούς παίκτες. Για εμάς ήταν πρώτα απ’ όλα σημαντικό να δούμε τους παίκτες μας να παίζουν όλοι μαζί, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πολλές απουσίες.

Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, παρακολουθώντας τα παιχνίδια και τις προπονήσεις μας, όταν είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχαμε εκτός τον Παπανικολάου, όπως επίσης και τον Κίναν Έβανς. Αυτός σημαίνει πως δεν μπορούμε να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις για προσθήκες, αφού δεν έχουμε καθαρή εικόνα για το τι έχουμε ήδη.

Γνωρίζω πως η συζήτηση στη χώρα μας είναι πως πρέπει να έρθει ακόμη ένας σκόρερ. Οπότε έχουμε τον Φουρνιέ, τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοβ και χρειαζόμαστε ακόμα έναν σκόρερ.

Εντάξει, είναι μία οπτική, όμως σκοράραμε 100 πόντους. Πιστεύω πως γνωρίζω τη δουλειά μου. Δεν είμαι αρνητικός να υπογράψουμε οποιονδήποτε παίκτη, όμως θα υπέγραφα έναν παίκτη που εγώ, το προπονητικό προσωπικό και ολόκληρη ομάδα, πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσει στα παιχνίδια που έρχονται. Όχι κάποιον που θέλουν τα μέσα, ή τα social media».