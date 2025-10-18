Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (19/10) τον Άρη εκτός έδρας στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Σίριλ Ντέσερς.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με την προπόνηση του Σαββάτου (18/10) και ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να μη χάσουν κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία.

Μια νίκη που θα πρέπει να έρθει παρά τις απουσές των Πελίστρι, Σάντσες και Ντέσερς, με τους δύο πρώτους να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα ενώ ο Ολλανδός φορ έκανε θεραπεία. Εκτός είναι και ο Μπόκος που επίσης έκανε θεραπεία, με τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι εξής…

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.