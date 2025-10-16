Δύσκολες ώρες περνάει ο Γρηγόρης Γεωργάτος καθώς πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο πατέρας του, Νικόλαος, τον οποίο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Ίντερ και της Παναχαϊκής πενθεί για τον θάνατο του πατέρα του, τον οποίο αποχαιρέτησε μέσω των social media.

«Πατέρα μου, έφυγες κι άφησες πίσω σου ένα κενό που δεν γεμίζει. Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει τιμιότητα και αγάπη.

Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, σε κάθε μου βήμα είσαι μαζί μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό σου και τις συμβουλές σου.

Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες — και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ», έγραψε ο Γεωργάτος.