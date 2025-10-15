Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στο Basketball Champions League πήρε ο Προμηθέας με το 68-64 επί της Λέγκια στη Βαρσοβία, έχοντας για πρωταγωνιστές τούς Χάμοντς (20π.), Μακούρα (15π.) και ΜακΚόλουμ (11π.).

Μετά από τρία πολύ ισορροπημένα και «κλειστά» δεκάλεπτα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπου καμία απ’ τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, οι Πατρινοί πάτησαν… γκάζι στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου και με ένα σερί 8-0 έφεραν την κατάσταση στα δικά τους μέτρα.

Οι Πολωνοί έκαναν μία τελευταία προσπάθεια για να ξαναμπούν στο ματς, έφτασαν σε απόσταση… βολής, όμως ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στην επίθεση κι απ’ τον Κόλεμαν και «καθάρισε» ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

Λέγκια Βαρσοβίας (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 14, Τσάπλα, Πλούτα 14 (3), Τομαζέφσκι, Σουνγκού 5, Τας, Σίλινς 8 (2), Κολέντα 8 (2), Βίλτσεκ 2, Χάντερ 13, Πόνσαρ.

Προμηθέας (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόλεμαν 6 (1), Μπαζίνας 5 (1), Καπετάκης, ΜακΚόλουμ 11, Λάγιος 2, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ 3, Μακούρα 15 (1), Σταυρακόπουλος 6 (2).