Με 16 μέλη θα αναχωρήσει η ελληνική αποστολή για την Κίνα και συγκεκριμένα την πόλη Γουσί, όπου από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 27ο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό.
Η επιλογή της αποστολής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προέκυψε μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στις αρχές Σεπτεμβρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τους νικητές κάθε κατηγορίας να παίρνουν το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Κίνας.
Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα με διεθνείς διακρίσεις, όπως ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, δευτεραθλητής Ευρώπης 2024 στα -58κ, ο Άρης Νικόλαος Ψαρρός, παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων το 2024, η Θεοπούλα Σαρβανάκη, αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022, καθώς και η Φανή Τζέλη, χάλκινη στο Ευρωπαϊκό του 2024 και 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Επιστρέφει η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία επανέρχεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2019, αυτή τη φορά αγωνιζόμενη στα -53κ.
Η αποστολή της Ελλάδας
ΑΝΔΡΕΣ
Άρης Νίκος Ψαρρός / -54κ
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος / -58κ
Γιώργος Γεράρδης / -63κ
Απόστολος Παναγόπουλος / -74κ
Χαράλαμπος Φλουσκούνης / -80κ
Γιάννης Παπαδόπουλος / -80κ
Βασίλης Θολιώτης / -87κ
Σωτήρης Μιχαλόπουλος / +87κ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Βασιλική Παπαδοπούλου / -46κ
Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη / -49κ
Ιωάννα Δεσύλλα / -53κ
Φανή Τζέλη / -57κ
Θεοπούλα Σαρβανάκη / -62κ
Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση / -67κ
Ειρήνη Ντόβα / -73κ
Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου / +73κ