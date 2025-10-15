Με 16 μέλη θα αναχωρήσει η ελληνική αποστολή για την Κίνα και συγκεκριμένα την πόλη Γουσί, όπου από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 27ο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό.

Η επιλογή της αποστολής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προέκυψε μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στις αρχές Σεπτεμβρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τους νικητές κάθε κατηγορίας να παίρνουν το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Κίνας.

Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα με διεθνείς διακρίσεις, όπως ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, δευτεραθλητής Ευρώπης 2024 στα -58κ, ο Άρης Νικόλαος Ψαρρός, παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων το 2024, η Θεοπούλα Σαρβανάκη, αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022, καθώς και η Φανή Τζέλη, χάλκινη στο Ευρωπαϊκό του 2024 και 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Επιστρέφει η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία επανέρχεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2019, αυτή τη φορά αγωνιζόμενη στα -53κ.

Η αποστολή της Ελλάδας

ΑΝΔΡΕΣ

Άρης Νίκος Ψαρρός / -54κ

Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος / -58κ

Γιώργος Γεράρδης / -63κ

Απόστολος Παναγόπουλος / -74κ

Χαράλαμπος Φλουσκούνης / -80κ

Γιάννης Παπαδόπουλος / -80κ

Βασίλης Θολιώτης / -87κ

Σωτήρης Μιχαλόπουλος / +87κ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Βασιλική Παπαδοπούλου / -46κ

Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη / -49κ

Ιωάννα Δεσύλλα / -53κ

Φανή Τζέλη / -57κ

Θεοπούλα Σαρβανάκη / -62κ

Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση / -67κ

Ειρήνη Ντόβα / -73κ

Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου / +73κ