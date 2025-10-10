Προσκεκλημένος του Ισπανού streamer, Ιμπάι Λάνος, ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος συμπλήρωσε 200 γκολ με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, μοιράσθηκε με τους viewers την άποψη του για τους κορυφαίους πέντε ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Στην κορυφή των προτιμήσεων του Γάλλου μεσοεπιθετικού, βρίσκεται ο συμπατριώτης του, Ζινεντίν Ζιντάν, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Γιόχαν Κρόιφ, ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Λιονέλ Μέσι.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ η επιλογή του Γκριεζμάν να μην συμπεριλάβει στην καλύτερη πεντάδα τον κριστιάνο Ρονάλντο, προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε ανάλογη ερώτηση, ο Αργεντινός συμπαίκτης του Γκριεζμάν στην ισπανική ομάδα, Χουλιάν Αλβαρες, απάντησε ότι κορυφαίος είναι ο Μέσι, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν, οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Μαραντόνα.