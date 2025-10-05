Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, έχοντας τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια, ήταν εκπληκτική κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα να τη συντρίψει με 4-1 και να τη ρίξει στη 2η θέση, στο -2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για τους Ανδαλουσιανούς, καθώς στο 12′ κέρδισαν πέναλτι για κράτημα του Αραούχο στον Ίσαακ, με τον Σάντσες να εκτελεί στο 13′ για το 1-0. Ένα γκολ που έδωσε κι άλλη ώθηση στους γηπεδούχους, με αποτέλεσμα να χάσουν μεγάλες ευκαιρίες για το 2ο γκολ, το οποίο τελικά πέτυχαν στο 37′ με τον Ρομέρο μετά την πάσα πάρε-βάλε του Βάργκας (2-0).

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ράσφορντ με βολέ, μετά την ωραία μπαλιά του Πέδρι, μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι στο β’ μέρος είχαν μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Ο Βλαχοδήμος, όμως, αντέδρασε σωστά όσες φορές χρειάστηκε ενώ στο 75′ κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Μπαλντέ από τον Γιανουζάι, με τον Λεβαντόφσκι να εκτελεί και να στέλνει τη μπάλα άουτ…

Η Σεβίλλη, επομένως, κράτησε το προβάδισμα και στο φινάλε του αγώνα μετέτρεψε τη νίκη σε θρίαμβο: 3-1 στο 90′ ο Καρμόνα, 4-1 στο 96′ ο Άκορ στην αντεπίθεση και η Μπάρτσα έπεσε πλέον στη 2η θέση, στο -2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.