Ο Τάσος Δουβίκας έχει αρχίσει πολύ καλά τη σεζόν με την Κόμο και ήταν εκπληκτικός και στο παιχνίδι του Coppa Italia με αντίπαλο τη Σασουόλο, έχοντας γκολ και ασίστ στα πρώτα 25 λεπτά.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας έδωσε θέση βασικού στον Έλληνα επιθετικό και δικαιώθηκε πανηγυρικά καθώς εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του, βοηθώντας τη από νωρίς να βάλει βάσεις νίκης και κατ’ επέκταση πρόκρισης στον επόμενο γύρο.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Δουβίκας βρήκε ωραία τον Ροντρίγκες που σκόραρε για το 1-0 και στο 25′ ήταν η σειρά του να βρει δίχτυα, γράφοντας το 2-0 με καρφωτή κεφαλιά.

Η Κόμο έβαλε και 3ο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με την έναρξη του δεύτερου ο Φάμπρεγας έβγαλε τον Δουβίκα, για να ξεκουραστεί αφού το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί, βάζοντας στη θέση του τον Άλβαρο Μοράτα.