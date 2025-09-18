Στην τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι και το 2028 θα παραμείνει ο Ανδρέας Πιστιόλης καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Πιστιόλης είχε υπογράψει το 2014 στην ομάδα της Ρωσίας ως βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη, ρόλο που είχε μέχρι και το 2022, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Euroleague δύο φορές, καθώς και επτά πρωταθλημάτων.

Το 2022 αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος προπονητής αναλαμβάνοντας τη Γαλατασαράι και στη συνέχεια επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία κατέκτησε δύο συνεχόμενες φορές τη VTB United League.

Με 60 νίκες σε 74 αγώνες ο Πιστιόλης τα πάει εξαιρετικά και η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να του προσφέρει νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2028, με τον Έλληνα προπονητή να υπογράφει και το κλαμπ να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας.

««Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ομάδα μας χωρίς τον Ανδρέα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, καθώς θεωρούμε τον Πιστιόλη έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει ήδη αποδείξει ότι είναι σπουδαίος στο πώς να χτίζει ένα σύστημα, διαχειρίζεται άριστα το παιχνίδι, κερδίζει τον σεβασμό των παικτών του, ξέρει να καθοδηγεί επιτυχημένα σε δύσκολες καταστάσεις και βελτιώνεται συνεχώς.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Ανδρέας τρέφει απόλυτο σεβασμό για την ΤΣΣΚΑ, είναι πραγματικά αφοσιωμένος στον σύλλογο και εκτιμά τη δουλειά του εδώ πάνω από τις περισσότερες άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό του ευχόμαστε, μαζί με την οικογένειά του, υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες νίκες», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν.