Πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος έμεινε έξω από τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Champions League, φέρεται να κατέθεσε η Μπεσίκτας.

Ο Τούρκος επιθετικός χαφ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 στους «ερυθρόλευκους» αλλά στάθηκε άτυχος καθώς στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης υπέστη ρήξη χιαστών και έχασε όλη τη σεζόν. Στη φετινή, όμως, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο καθώς το δικό του -πολύ όμορφο- γκολ έδωσε τη νίκη των Αρκάδων στην πρεμιέρα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως, τον άφησε εκτός λίστας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα το μέλλον του είναι αβέβαιο και τη Μπεσίκτας να επιθυμεί την απόκτησή του. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον και πρόταση που φέρεται να έχει ήδη κατατεθεί.

Από εκεί και πέρα, αν θα την κάνουν ή όχι αποδεκτή οι «ερυθρόλευκοι», θα φανεί τις προσεχείς ημέρες, με τη μεταγραφική περίοδο στην Τουρκία να ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου.