Η Εθνική υποδέχεται απόψε σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα απόψε, ενώ την προσεχή Δευτέρα (8/9) θα φιλοξενήσει τη Δανία στο ίδιο γήπεδο, με στόχο να κάνει το 2/2.

Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και η Σκωτία, με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τα νοκ άουτ του Μαρτίου, μέσω των οποίων ανέβηκε στη League A του Nations League.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12ων ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ενώ οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε χάσει το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν απέναντι στον Ατρόμητο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, τις οποίες κουβάλησε και στην Εθνική, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις πήρε μέρος κανονικά.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Η αποστολή της Λευκορωσίας

Τερματοφύλακες: Παβλιουτσένκο, Ιγκνατόβιτς, Λαπούχοβ

Αμυντικοί: Μαρτινόβιτς, Πετσένιν, Βολκόβ, Καρπόβιτς, Μαλκέβιτς, Ζαμπέλιν, Πίγκας, Παρχομένκο, Καλίνιν

Μέσοι: Εμπόνγκ, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Γκρομκό, Ν. Ντεμτσένκο, Μ. Μιάκις

Επιθετικοί: Κοβαλιόβ, Μπαρκόβσκι, Μελνιτσένκο, Μαλασέβιτς, Πάσεβιτς

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Πετσένιν – Γκρομκό, Εμπόνγκ, Κοβάλεφ, Μιάκις, Κορζούν – Μελνιτσένκο

3ος όμιλος

1η αγωνιστική (5/9)

Ελλάδα-Λευκορωσία (21:45)

Δανία-Σκωτία (21:45)

2η αγωνιστική (8/9)