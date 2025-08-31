Η Ισπανία μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Κύπρο για την 3η αγωνιστική του ομίλου της Λεμεσού στο EuroBasket 2025 επικρατώντας με 91-47 και παρέμεινε στο κυνήγι της Ελλάδας για την 1η θέση του γκρουπ.

Ουσιαστικά το παιχνίδι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι Ισπανοί με ρεσιτάλ άμυνας και τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ κυρίαρχο της ρακέτας εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας 24 πόντων (41-17 στο 20΄) και μετέτρεψαν σε… περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών, που για δεύτερη σερί αναμέτρηση ήταν «ζεστοί» από τα 6.75 (14/35), ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ «άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ. Από την Κύπρο πάλεψε ο Ντάραλ Ουίλις με 16 πόντους.

Η Ισπανία έχει πλέον στο 2-1 μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και έχει μπροστά της τα μεγάλα παιχνίδια με Ιταλία και Ελλάδα ενώ η Κύπρος μετράει τρεις ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3, Πραντίγια 4, Σεν-Σουπερί 9 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (2), Μπριθουέλα 8 (2), Γ. Ερνανγκόμεθ 19 (1), Γιούστα 12 (4), Χ. Ερνανγκόμεθ 9 (2), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2, Γουίλις 16 (2), Στυλιανού 5 (1).