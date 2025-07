Με αποκλεισμό 3,5 ετών τιμώρησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας τον Ράιαν Μπόουμαν της Τσέλτεναμ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για 6.397 περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού.

Μπορεί αυτή τη φορά η υπόθεση να μην αφορά κάποια από τα αστέρια της Premier League, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην Αγγλία αδιαφορούν, καθώς τα συνολικά στοιχήματα που ήταν παράνομα ήταν… χιλιάδες τελικά.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος Μπόουμαν, επιθετικός της Τσέλτεναμ, κρίθηκε ένοχος για 6.397 περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού και η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να τον τιμωρήσει με αποκλεισμό για 3,5 χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, τα 240 -από τα συνολικά 6.397- παράνομα στοιχήματα είχαν γίνει σε αγώνες στους οποίους έπαιρνε μέρος και ο ίδιος ενώ υπήρχε και ένα στοίχημα που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του.

🚨 Former #Shrewsbury striker Ryan Bowman faces a lengthy ban from football after breaking FA betting rules



Bowman placed 6,397 bets over a 10 year period, including over 240 bets during his time at #Salop and one during a game



He's banned for 42 months



📻 @BBCShropSport |… pic.twitter.com/zxoJrhu7W3