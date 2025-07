Κι επίσημα παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Γιώργος Παπαγιάννης, όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα.

Ο Έλληνας σέντερ δεν είχε σχεδόν καθόλου χρόνο συμμετοχής στη Μονακό με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, με τον Παπαγιάννη να αποχωρεί από τη γαλλική ομάδα.

Ο «Big Papa» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague μέτρησε 7,3 πόντους και 3,4 ριμπάουντ μέσο όρο.

❤️ Thank you, Pap !



Georgios Papagiannis quitte la #RocaTeam après une grande saison en Principauté ! 🇲🇨



Merci pour ton énergie et ton combat sur le parquet 🙌



👏 On te souhaite le meilleur pour la suite !#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Tb0XGMurqR