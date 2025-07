Μπορεί η Τσέλσι να κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στη Νέα Υόρκη, αλλά το πρόσωπο του τελικού ήταν αναμφίβολα ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αρνείται να εγκαταλείψει το βάθρο μετά την απονομή του τροπαίου στην ομάδα του Λονδίνου.

Η παρουσία του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μαγνήτισε και βλέμματα και οι δημοσιογράφοι θέλησαν να μάθουν ποιον ποδοσφαιριστή θεωρεί τον καλύτερο στην ιστορία του αθλήματος ο πλανητάρχης.

«Είμαι παλιομοδίτης», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο καλύτερος σε αυτό το άθλημα; Στο ποδόσφαιρο; Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν νέος, έφεραν έναν παίκτη ονόματι Πελέ για να παίξει εδώ. Έπαιζε για μια ομάδα που ονομαζόταν The Cosmos (New York Cosmos), και ο Στιβ Ρος, ένας φίλος μου από την Werner Communications, ήταν η έμπνευση πίσω από αυτή την κίνηση. Και το στάδιο ήταν γεμάτο. Ήταν μια παλαιότερη εκδοχή αυτού του σταδίου (Metlife Stadium), αλλά ακόμα εδώ.

Δεν θέλω να ακουστώ «παλιομοδίτης», αλλά ήταν πολύ καιρό πριν. Ήμουν νέος και ήρθα να δω τον Πελέ να παίζει», είπε στο DAZN ο Τραμπ και κατέληξε λέγοντας: «Ήταν φανταστικός… Είναι πιθανώς μια «παλιομοδίτικη» απάντηση, σαν να λέμε Μπέιμπ Ρουθ (σ.σ. θρυλικός παίκτης του μπέιζμπολ), αλλά θα έλεγα ότι ο Πελέ ήταν ο καλύτερος», δήλωσε.

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ⚽️



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw