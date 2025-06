Παίκτης του ΠΑΟΚ… κανονικά και με το νόμο είναι πλέον ο Σουαλιό Μεϊτέ, καθώς επισημοποιήθηκε η αγορά του από τη Μπενφίκα, έπειτα από δύο δανεισμούς.

Ο Γάλλος χαφ αγωνίστηκε στους «ασπρόμαυρους» την τελευταία διετία ως δανεικός από τους Πορτογάλους και θα είναι στην Τούμπα και τη νέα σεζόν αλλά όχι ως δανεικός πλέον.

Ο «δικέφαλος του βορρά» τα βρήκε με τη Μπενφίκα για την αγορά του παίκτη και επισημοποίησε το deal με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Σουαλιό Μεϊτέ από την Μπενφίκα. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 έτη και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 8.

O Μεϊτέ γύρισε στο σπίτι του κι αυτή τη φορά ως παίκτης του ΠΑΟΚ. O Δικέφαλος και η Μπενφίκα ήρθαν σε συμφωνία και ο Γάλλος μέσος εντάσσεται άμεσα στην ομάδα.

Σου, καλώς ήρθες πίσω!».

