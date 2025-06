Η Βαλένθια έβαλε μπρος πριν σχεδόν δύο δεκαετίες για την κατασκευή του νέου Μεστάγια αλλά οι εργασίες σταμάτησαν για οικονομικούς λόγους, με το κλαμπ να ανακοινώνει τώρα ότι εξασφάλισε τα 322 εκατ. ευρώ που χρειαζόταν.

Οι «νυχτερίδες» είχαν παρουσιάσει το 2006 το σχέδιο του νέου γηπέδου και υπολόγιζαν πως θα ήταν έτοιμο το 2009 αλλά τελικά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε το κλαμπ είχαν ως συνέπεια οι εργασίες να μην προχωρήσουν.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και η Βαλένθια έβλεπε άλλες ομάδες να φτιάχνουν νέα γήπεδα ή να ανακαινίζουν αυτά που ήδη είχαν, αλλά τώρα έρχεται και η σειρά της να κάνει πραγματικότητα το όνειρο.

Όπως ανακοίνωσε το κλαμπ, μέσω της Goldman Sachs εξασφαλίστηκαν τα 322 εκατ. ευρώ που χρειαζόταν για να καταφέρει να ολοκληρώσει τις εργασίες και με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα το νέο Μεστάγια, χωρητικότητας 70.000 θεατών, θα είναι έτοιμο το 2027.

OFFICIAL STATEMENT | @valenciacf_en succesfully completes €322 million financing for new stadium; Nou Mestalla will be one of the largest stadiums in Europe