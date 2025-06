Το Ιράν είναι μία από τις χώρες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και η FIFA φέρεται να ψάχνει λύσεις ώστε να δώσει όλα τα παιχνίδια του σε Μεξικό και Καναδά και όχι στις ΗΠΑ.

Πριν λίγους μήνες, τον Μάρτιο, υπήρχαν δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποφασίσει πλήρη αναστολής βίζας για την εθνική ομάδα του Ιράν, προκειμένου να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Τώρα, έπειτα και από όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ, υπάρχουν νέα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η FIFA προβληματίζεται έντονα για το ενδεχόμενο να αγωνιστούν οι Ιρανοί επί αμερικανικού εδάφους.

Αυτό αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ του Guardian, όπου υπογραμμίζεται πως η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο σχόλιο επισήμως, ψάχνει όμως τη λύση ώστε το Ιράν να δώσει όλα τα παιχνίδια του σε Μεξικό και Καναδά.

