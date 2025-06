Μήνυση για αμέλεια έγινε στον Τζέιμς Χάρντεν και ο λόγος είναι το γεγονός ότι ο ανιψιός του, Τζάστις Μπλάκμπερν, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και βιασμό σε πάρτι που έγινε στο σπίτι του σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η Μαρίσα Γουάιτλι υποστηρίζει πως σε πάρτι που έγινε στο σπίτι του Χάρντεν στο Χιούστον την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο ανιψιός του της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη βίασε ενώ ήταν αναίσθητη, μετά το ποτό που της είχε προσφέρει.

Η καταγγέλουσα έχει καταθέσει πως μαζί της ήταν και δύο φίλες της και ο ανιψιός του Χάρντεν, έπειτα από βραδινή έξοδο σε Στριπ κλαμπ του Χιούστον, τις κάλεσε στο σπίτι του σταρ του ΝΒΑ, όπου και έλαβε χώρα η σεξουαλική επίθεση και ο βιασμός.

Η Γουάιτλι, όμως, δεν αρκέστηκε στον ανιψιό αλλά έκανε αγωγή και στον Χάρντεν για αμέλεια και ζητάει αποζημίωση για οικονομική και ηθική βλάβη, επικαλούμενη αδράνεια από το προσωπικό ασφαλείας του.

BREAKING: James Harden is being sued for alleged negligence after a woman claimed she was sexually assaulted by his nephew at one of his parties in New York City.



“Los Angeles Clippers guard James Harden has been accused of negligence in a civil complaint filed in Harris… pic.twitter.com/MBGBWEXXV3