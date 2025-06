Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και τώρα ήρθε η ώρα των διακοπών, οι οποίες άρχισαν από τη Ζάκυνθο, όπου ενθουσιάστηκε όχι μόνο με τα μέρη που είδε αλλά και με τις σπιτικές μαρμελάδες που πήρε ως δώρα.

Ο Γάλλος άσος έδειξε από την πρώτη στιγμή στη χώρα μας, μετά τη μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι, τη διάθεσή του να δοκιμάσει νέες γεύσεις. Έτσι, αρχικά αποθέωσε το σουβλάκι, στη συνέχεια έπαθε πλάκα με τη φέτα, ακολούθησε ο χαλβάς και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε ανάρτηση στα social media με… ραβανί.

Δεν έμεινε εκεί όμως… Με τη Ζάκυνθο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό των διακοπών του, ο Φουρνιέ έκανε μια νέα ανάρτηση, στην οποία αποθέωσε ένα εστιατόριο στο νησί και παράλληλα φρόντισε να βάλει και φωτογραφίες με τις σπιτικές μαρμελάδες που του έδωσαν ως δώρα.

«Το Nobelos είναι εκπληκτικό. Πανέμορφο μέρος. Εξαιρετικό φαγητό. Ευχαριστώ για τα δώρα», ανέφερε το μήνυμα του Γάλλου.

Nobelos was amazing. Beautiful spot. Great food. Thanks for the gifts!! pic.twitter.com/m8GQBsrgvL