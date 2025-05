Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κοντράρεται με τη Σάντερλαντ, στο Γουέμπλεϊ, στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα ανέβει στην Premier League και στις φανέλες των παικτών της θα υπάρχει το όνομα του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο θάνατός του τον περασμένο Νοέμβριο είχε προκαλέσει σοκ στον Παναθηναϊκό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην ομάδα του Σέφιλντ, στην οποία είχε αγωνιστεί για επτά χρόνια. Κανείς, επομένως, στη Γιουνάιτεντ δεν ξεχνάει τον Μπάλντοκ και αυτό αποδεικνύεται και στον τελικό ανόδου από την Championship.

Με ανάρτησή τους στα social media, οι «λεπίδες» ενημέρωσαν τους πάντες ότι οι παίκτες της ομάδας θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο του Γουέμπλεϊ με φανέλες που έχουν το όνομα του Μπάλντοκ στην πλάτη, γράφοντας: «Εδώ μαζί μας, όπου κι αν πάμε».

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έχει τιμήσει κι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν τη μνήμη του Μπάλντοκ και τώρα θέλει να του αφιερώσει την άνοδο στην Premier League.

Here with us, everywhere we go. 💫 pic.twitter.com/wFTorx4v7d